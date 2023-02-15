"Мілан" здолав "Тоттенгем" у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Россонері" здобули першу перемогу в плейоф ЛЧ за останні десять років.

"Мілан" на власному стадіоні обіграв "Тоттенгем" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол підопічні Стефано Піолі забили на самому початку зустрічі. На 7-й хвилині автором результативного удару став іспанський півзахисник Браїм Діас.

Огляд матчу

Це перша перемога "россонері" в плейоф Ліги чемпіоінв за останні десять років. До цього "Мілан" востаннє вигравав 13 лютого 2013-го у поєдинку з "Барселоною" (2:0).

Матч-відповідь між "Тоттенгемом" і "Міланом" буде зіграний 8 березня в Лондоні.

Нагадаємо, в іншому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" на виїзді обіграла ПСЖ.

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