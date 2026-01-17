ТСН у соціальних мережах

Мілевський побився з іншим ексгравцем "Динамо" під час матчу медіаліги – відео

Артем Мілевський та Сергій Рибалка влаштували бійку під час поєдинку медіаліги.

Артем Мілевський

Артем Мілевський / © ФК Минай

Колишні футболісти київського "Динамо" Артем Мілевський та Сергій Рибалка влаштували бійку під час матчу медіаліги.

Інцидент стався у поєдинку між командами Ruh Media Team та Ignis, швидко набувши розголосу в Мережі.

На кадрах видно, що між ексдинамівцями спочатку спалахнула словесна перепалка, яка потім переросла в бійку. Партнерам за командою довелося втрутитися, щоб розійняти учасників конфлікту.

Після матчу в соцмережах команд було опубліковане спільне фото Мілевського з Рибалкою, які потиснули один одному руку.

"Тема закрита", – йдеться в підписі до фото, тож конфлікт уже вичерпано.

Зазначимо, що Мілевський – гравець команди IGNIS. Рибалка – головний тренер RUH Media Team.

Раніше повідомлялося, що дубль Ваната приніс "Жироні" третю перемогу поспіль у Ла Лізі.

