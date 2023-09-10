Милість зашкалює: стало відомо, кому Зінченко присвятив гол у ворота збірної Англії (фото)

Олександр передав привіт своїй донечці, яка вболівала за українську збірну перед телевізором.

Футболіст лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко емоційно відсвяткував свій гол у ворота збірної Англії під час матчу 5-го туру відбору на Євро-2024.

26-річний півзахисник побіг до камер та руками продемонстрував жест у формі серця. Як виявилося, забитий м'яч Сашко присвятив своїй старшій доньці Єві.

Дружина Олександра, телеведуча Влада Седан, опублікувала в Instagram миле фото, на якому 2-річна дівчинка у футболці збірної України з прізвищем батька уважно стежить за святкуванням гола у ворота "Трьох левів".

"Єва цілий день чекала на футбол. Видно, щось знала. У них свої домовленості з татусем. Браво, збірно!" – підписала кадр дружина гравця.

Додамо, що на початку серпня Зінченко вдруге став батьком. В Олександра та Влади народилася ще одна донечка. Пара одружилася навесні 2020 року.

Збірна України здобула нічию проти Англії – 1:1. На гол Зінченка команда Гарета Саутгейта відповіла точним ударом Кайла Вокера.

Після матчів п'ятого туру збірна Англії (13 очок) лідирує у групі С. На другому місці – Україна (7 балів). Далі йдуть Італія (4), Північна Македонія (4) та Мальта (0).

В рамках 6-го туру відбору Євро-2024 італійці 12 вересня прийматимуть Україну, а Північна Македонія на виїзді зіграє з Мальтою.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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