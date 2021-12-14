Милота зашкалює: фанати клубу Ла Ліги закидали поле м'якими іграшками (відео)

Уболівальники влаштували благодійну акцію.

В рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги між "Бетисом" приймав на своєму полі "Реал Сосьєдад".

У перерві матчу фанати господарів арени закидали поле м'якими іграшками. Співробітникам стадіону довелося дуже постаратися, щоби встигнути прибрати їх до початку другого тайму.

Real Betis fans threw thousands of stuffed toys onto the pitch at half-time yesterday



It's an annual tradition to make sure disadvantaged children don't go without a gift at Christmas ❤️ pic.twitter.com/WYpfLKVUlt — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021

Це щорічна акція, яка проходить перед одним із матчів команди. Усі іграшки після гри передаються до благодійного фонду.

Сама зустріч завершилася переконливою перемогою господарів - 4:0. Дублем у складі "Бетіса" відзначився Алекс Морено, ще по одному голу забили Хуанмі та Набіль Фекір.

"Бетіс" закриває трійку лідерів Ла Ліги з 33 очками. "Реал Сосьєдад" має 29 баллів та посідає п'яте місце в турнірній таблиці.

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