"Мільйонам довелося пережити пекло": Стаховський відповів зірковому футбольному тренеру, який заступився за російських спортсменів

Український тенісист спробував пояснити керманичу "шпор", чому росіяни повинні нести колективну відповідальність за роз'язану Путіним війну.

Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на коментар головного тренера "Тоттенгема" Антоніо Конте про вторгнення РФ в Україну, в якому італійський фахівець поспівчував російським спортсменам через те, що вони потрапили під санкції і були усунені від міжнародних змагань.

"Я не впевнений, що ви розумієте ситуацію в Україні. Бо я не можу уявити, щоб ви висловили співчуття російським спортсменам та бізнесменам. Мільйонам українців довелося залишити свої домівки через вторгнення РФ. Мільйонам довелося пережити пекло у своїх містах, коли російські літаки та артилерія бомбардують їх.

Будь ласка, прокиньтеся. Росіяни будуть нести колективну відповідальність за всі руйнування та вбивства, які вони вчинили в Україні!, - написав Стаховський в особистому повідомленні Конте.

Раніше головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола підтримав Україну, яка захищає свою землю від російських окупантів, а також жорстко розкритикував НАТО та ЄС.

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