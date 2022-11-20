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"Минай" на останніх хвилинах видряпав перемогу над "Металістом" в УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
95
Час на прочитання
1 хв
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"Минай" на останніх хвилинах видряпав перемогу над "Металістом" в УПЛ

Фото: УПЛ

Закарпатський колектив перервав свою чотириматчеву безвиграшну серію.

"Минай" обіграв "Металіст" у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на домашній арені закарпатського клубу завершився з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у цій зустрічі команда Володимира Шарана забила наприкінці другого тайму. Після передачі Тараса Дмитрука на 87-й хвилині відзначився Олег Вишневський.

Цим успіхом "Минай" перервав свою серію без перемог, яка налічувала чотири поєдинки.

  • Закарпатці піднялися на 11-те місце в УПЛ, набравши 13 очок. "Металіст" з 15 балами залишився на дев'ятій позиції.
  • У наступному турі, після якого команди вирушать на зимову паузу, "Минай" 27 листопада гратиме проти "Зорі", а харків'яни 25 листопада зустрінуться з "Чорноморцем".

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Дата публікації
Перегляди
95
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