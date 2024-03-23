"Минай" неочікувано обіграв ЛНЗ у перенесеному матчі 17-го туру УПЛ (відео)

Закарпатський клуб переміг у двох з чотирьох останніх поєдинків.

"Минай" здолав ЛНЗ у перенесеному матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Зустріч у Черкасах завершилася з рахунком 1:2 .

Незважаючи на статус явного фаворита, черкаський клуб зазнав домашньої поразки. На 33-й хвилині гри закарпатців вивів уперед Тимур Кораблін.

У другому таймі команда Желько Любеновича подвоїла свою перевагу – на 59-й хвилині голом відзначився Денис Устименко.

Наприкінці поєдинку господарі відквитали один м'яч у компенсований час зусиллями Арада Бара, але цього не вистачило для того, аби уникнути поразки.

Огляд матчу ЛНЗ – "Минай"

Здобувши дві перемоги в останніх чотирьох матчах, "Минай" (13 очок) продовжує посідати останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Своєю чергою, ЛНЗ (25 балів) йде на восьмій позиції.

У наступних поєдинках закарпатці 31 березня приймуть " Олександрію", а команда Олега Дулуба 1 квітня на виїзді зустрінеться з "Рухом".

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