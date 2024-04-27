"Минай" несподівано розібрався з "Чорноморцем" та піднявся з останнього місця УПЛ (відео)

"Минай" обіграв "Чорноморець" у домашньому матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 2:0 .

Закарпатський клуб забив у ворота одеситів по голу в кожному з таймів. Уже на 6-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Тимур Кораблін.

На 63-й хвилині остаточний рахунок поєдинку встановив Артур Ременяк, подвоївши перевагу минайців.

Огляд матчу "Минай" – "Чорноморець"

Ця перемога дозволила "Минаю" (19 очок) залишити останнє місце турнірної таблиці УПЛ і піднятися на 15-ту позицію, обійшовши "Металіст 1925" за додатковими показниками. "Чорноморець" (29 пунктів) залишився на дев'ятій сходинці.

У наступному турі команда Желько Любеновича 6 травня на виїзді зіграє з "Вересом". Підопічні Романа Григорчука 1 травня проведуть перенесений матч 12-го туру чемпіонату України проти "Шахтаря".

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