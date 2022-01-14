"Минай" очолив тренер, який визнавався найкращим за підсумками року в УПЛ

"Минай" очолив тренер, який визнавався найкращим за підсумками року в УПЛ

Разом із ним увійшли до штабу ще четверо фахівців.

Ужгородський " Минай " оголосив про призначення нового головного тренера.

За інформацією офіційного сайту клубу, ним став екскерманич "Олександрії" - Володимир Шаран.

Зазначається, що окрім Шарана, тренерський склад ужгородців повнили ще четверо фахівців - Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович. Щодо терміну угоди 50-річного Шарана з "Минаєм", то про це наразі нічого невідомо. На цій посаді Шаран замінив Ігоря Леонова.

Шаран розпочав свою кар’єру в криворізькому "Кривбасі", потім у кропивницькій "Зірці". Працював тренером і в Ужгороді – з вересня 2007 по квітень 2008-го очолював "Закарпаття". Найбільше визнання як тренер здобув із "Олександрією", з якою вигравав Першу лігу, виводив їх в УПЛ, де у сезоні 2016/17 його команда зайняла п'яте місце і вперше в історії здобула право виступати в єврокубках.

Шаран очолював "Олександрію" від 2010 до 2011 і від 2013 до 2021 року. Під його керівництвом команда ставала третьою в Чемпіонаті України. Цю команду він покинув в середині травня 2021 року . Саме вона була його останнім клубом у тренерській кар'єрі перед призначенням до "Миная";

. Саме вона була його останнім клубом у тренерській кар'єрі перед призначенням до "Миная"; На зимову паузу "Минай" пішов на передостанньому, 15 рядку турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 10 очок.

Додамо, що в 2018 році саме Шарана визнали найкращим тренером УПЛ за підсумками року.