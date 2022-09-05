"Минай" у матчі зі швидким голом та двома пенальті набрав перше очко в УПЛ

У понеділок, 5 вересня, в рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Минай" приймав "Колос".

"Минай" зіграв внічию у домашньому матчі УПЛ проти "Колоса" - 1:1 .

Господарі відкрили рахунок на 4-й хвилині поєдинку - відзначився Ельдар Кулієв. Команда з Ковалівки відігралася ще у першому таймі. На 32-й хвилині Павло Оріховський реалізував пенальті.

Через чотири хвилини арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але Олег Вишневський його не реалізував.

"Минай" набрав перше очко у сезоні та перебуває на 13 позиції турнірної таблиці УПЛ. "Колос" на два очки відстає від лідера - "Зорі" - та розташувався на другому місці.

У наступному турі закарпатська команда зіграє проти "Інгульця", а ковалівська зустрінеться з "Металістом".

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