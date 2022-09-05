Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Минай" у матчі зі швидким голом та двома пенальті набрав перше очко в УПЛ

Дата публікації
Перегляди
804
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Минай" у матчі зі швидким голом та двома пенальті набрав перше очко в УПЛ

instagram.com/minaj_footballclub/

У понеділок, 5 вересня, в рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Минай" приймав "Колос".

"Минай" зіграв внічию у домашньому матчі УПЛ проти "Колоса" - 1:1.

Господарі відкрили рахунок на 4-й хвилині поєдинку - відзначився Ельдар Кулієв. Команда з Ковалівки відігралася ще у першому таймі. На 32-й хвилині Павло Оріховський реалізував пенальті.

Через чотири хвилини арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але Олег Вишневський його не реалізував.

  • "Минай" набрав перше очко у сезоні та перебуває на 13 позиції турнірної таблиці УПЛ. "Колос" на два очки відстає від лідера - "Зорі" - та розташувався на другому місці.
  • У наступному турі закарпатська команда зіграє проти "Інгульця", а ковалівська зустрінеться з "Металістом".

Читайте також:

Безгольова серія команди Вернидуба: "Кривбас" розписав мирову зі "Львовом" в УПЛ

Врятував новачок: "Чорноморець" вирвав нічию у матчі УПЛ

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Повʼязані теми:

Наступна публікація