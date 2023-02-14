"Минай" зробив офіційну заяву щодо бійки з футболістами російського клубу на зборах у Туреччині

Закарпатський клуб пролив світло на скандальну ситуацію та звинуватив російських пропагандистів у брехні.

Футбольний клуб "Минай" виступив з офіційною заявою щодо масової бійки з футболістами ярославського "Шинника", яка сталася 13 лютого в турецькому готелі Royal Seginus.

Пресслужба закарпатського клубу повідомила, що до сутички призвела ганебна поведінка гравців російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки на адресу представників "Миная".

"Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. Інформація російських пропагандистських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників "Шинника" та побили гравця у ліфті – традиційна маячня. Бійка справді відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони "Шинніка" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают".

Вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинувачили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою "Миная" до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити "Шиннік" погодився готель. Закарпатці звертались до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни-терористки не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни", – йдеться в заяві закарпатського клубу.

Раніше ЗМІ повідомили, що нападник "Миная" Данило Колесник заступився за прибиральницю, якій у стані алкогольного сп'яніння нахамив росіянин. Перед цим футболіст "Шинника" обригав туалет.

Внаслідок масової бійки четверо гравців російського клубу з травмами опинилися в медпункті.

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