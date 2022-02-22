Міністерка спорту Великої Британії наполягатиме на тому, аби відібрати в Росії фінал Ліги чемпіонів

Міністерка спорту Великої Британії наполягатиме на тому, аби відібрати в Росії фінал Ліги чемпіонів

Політикиня збирається завадити Путіну "використати події на світовій арені, щоб узаконити вторгнення в Україну".

Міністерка цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Надін Дорріс виступила проти того, щоб фінал Ліги чемпіонів-2021/22 відбувся на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

Останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставлять під сумнів проведення головного матчу турніру у російському місті.

У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

"У мене є серйозні побоювання щодо спортивних заходів, які повинні відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами. Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені, щоб узаконити своє незаконне вторгнення в Україну", - наголосила Доріс.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies.



We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine. — Nadine Dorries (@NadineDorries) February 22, 2022

Раніше повідомлялось, що на тлі останніх подій вирішальний матч європейського турніру може відбутися на лондонському "Вемблі", втім представники УЄФА спростували варіант пересення фіналу з Росії.

Своєю чергою, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії.

Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

Читайте також:

Польща має намір бойкотувати виїзний матч із Росією у плейоф відборі до ЧС-2022 через визнання Путіним "ЛДНР" - ЗМІ

"Хвора, неадекватна істота": реакція українського та світового спорту на рішення Путіна щодо визнання Росією "ЛДНР"

Паралельна реальність: росЗМІ зганьбилося з медальним заліком Олімпійських ігор-2022