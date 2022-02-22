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Міністерка спорту Великої Британії наполягатиме на тому, аби відібрати в Росії фінал Ліги чемпіонів

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Міністерка спорту Великої Британії наполягатиме на тому, аби відібрати в Росії фінал Ліги чемпіонів

Associated Press

Політикиня збирається завадити Путіну "використати події на світовій арені, щоб узаконити вторгнення в Україну".

Міністерка цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Надін Дорріс виступила проти того, щоб фінал Ліги чемпіонів-2021/22 відбувся на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

Останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставлять під сумнів проведення головного матчу турніру у російському місті.

У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указа також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

"У мене є серйозні побоювання щодо спортивних заходів, які повинні відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами. Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені, щоб узаконити своє незаконне вторгнення в Україну", - наголосила Доріс.

Раніше повідомлялось, що на тлі останніх подій вирішальний матч європейського турніру може відбутися на лондонському "Вемблі", втім представники УЄФА спростували варіант пересення фіналу з Росії.

Своєю чергою, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не можна проводити в Росії.

  • Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".
  • Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.
  • Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні. 

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