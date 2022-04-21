Міністр спорту Австралії закликав усунути російського олігарха з посади президента Міжнародної федерації стрільби

Міністр спорту Австралії Річард Колбек підтримує заклик відсторонити росіянина Володимира Лісіна від посади президента Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF).

Федерація стрільби України виступила з вимогою відсторонити Лісіна від цієї посади та заявила, що не прийматиме фінансову підтримку від ISSF, допоки її очолює представник РФ, а австралійці підтримали цю ініціативу.

Про це повідомив представник міністра.

"Уряд Австралії підтримує будь-яке рішення про заборону або зняття російських та білоруських спортсменів, команд або спортивних адміністраторів з їх посад у рамках нашого постійного засудження неспровокованої та невиправданої війни росії проти України.

У погодженій заяві, опублікованій минулого місяця, міністр Колбек приєднався до міністрів спорту 37 країн світу, закликаючи до відсторонення всіх окремих спортсменів та команд з росії та білорусі.

Ми просимо Міжнародну федерацію спортивної стрільби запровадити найсильніші заходи проти пана Лісіна, в тому числі усунути його з посади президента.

Австралійці підтримують народ України, і наш уряд надалі закликатиме міжнародну спортивну спільноту виявляти свою солідарність", – цитує представника міністра Inside the Games.

Нагадаємо, що голови дев'яти національних федерацій боксу звернулися до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) з проханням відреагувати на підтримку Федерацією боксу Росії (ФБР) війни в Україні.

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