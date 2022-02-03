Міністр спорту: на змаганнях росіяни – конкуренти та країна, з якою ми воюємо

Міністр спорту: на змаганнях росіяни – конкуренти та країна, з якою ми воюємо

Спортсмени "синьо-жовтих" з розумінням поставилися до рекомендацій.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт висловився щодо заборони українським спортсменам стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це він розповів у інтерв'ю для Tribuna.com.

"Я говорив і буду говорити – спорт поза політикою. Олімпіади мають бути вищими за політику. Але зараз ми бачимо провокації, які трапляються з нашими спортсменами. Тому ми проводили патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів, дали рекомендації, як себе поводити. Щоб не стояли поряд з російськими спортсменами, не робили фото.

Вісім років війна йде, зараз ще це загострення ситуації на кордоні. Тому дуже важливо, щоб наші спортсмени реально контролювали емоції в таких ситуаціях. Ми лише рекомендуємо, змусити я не можу. Але якщо будуть так себе вести, то я взагалі не розумію. Як можна не розуміти, що відбувається між нашими країнами?

Мені дуже шкода, бо ми бачимо, скільки гине наших хлопців та дівчат. Я розумію, що є дружба багато років між спортсменами, тренуються разом. Але треба розуміти, що на змаганнях – це конкуренти. Це країна, з якою ми воюємо. Потрібно розділяти.

Ніхто зі спортсменів не сказав, що чогось не розуміє. Всі погодилися й почули від нас цей меседж. Потрібно контролювати ситуацію, щоб не було ніяких провокацій", - наголосив Гутцайт.

Зазначимо, що до столиці Піднебесної захищати честь України вирушать 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після "золота" ОІ-2018 у Пхенчхані обійнявся на п'єдесталі з росіянином Іллею Буровим. Також у скандал через спільне фото з росіянкою потрапила й легкоатлетка - Ярослава Магучіх.

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