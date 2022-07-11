Міністр спорту назвав дату старту нового сезону УПЛ: чи призупинятимуть матчі під час повітряної тривоги

Гутцайт повідомив, що старт турніру запланований на 23 серпня 2022 року.

Також міністр розповів про регламент на випадок повітряної тривоги під час матчів чемпіонату України. У разі сигналу повітряної тривоги поєдинки призупинятимуться, а гравці, тренери і весь штат оперативно йтимуть до укриттів.

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня - у День Державного прапора. Домовилися напрацювати разом з Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями порядок організації та проведення змагань в умовах воєнного стану. Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки.

Безпека - передусім! Біля стадіонів обов’язкова наявність облаштованого за всіма стандартами місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться - футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС.

Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все, український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо, українці - нація переможців!", - написав Гутцайт на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, минулий сезон у всіх футбольних лігах України був завершений достроково без визначення чемпіона та призерів через повномасштабне вторгнення російських загарбників.

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