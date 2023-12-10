Міністр спорту відповів, чи бойкотуватиме Україна Олімпіаду через допуск росіян

Україна на сьогодні не ухвалила рішення щодо того, чи відправлятиме спортмсменів на Олімпійські ігри наступного року. Все, зокрема, залежатиме від думки суспільства.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Він каже, що рішення про бойкот Олімпіади будуть приймати з точки зору інтересів України.

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"Це не просто спорт - це питання зовнішньої політики. Рішення про участь має виходити з інтересів нашої держави. Ми повинні зберігати холодний розум і ухвалювати зважені рішення. Кожен спортсмен розуміє це", - сказав міністр.

У Мінмолодьспорті збираються комунікувати з суспільством.

Нагадаємо, на міжнародні змагання “Всесвітні ігри дружби”, які відбудуться 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі, запрошено багато країн, включаючи Північну Корею та Еритрею.

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