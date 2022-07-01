Міністри спорту понад 30 країн вимагають призупинити членство РФ і Білорусі у міжнародних федераціях

Міністри спорту понад 30 країн вимагають призупинити членство РФ і Білорусі у міжнародних федераціях

Спортивні міністри низки країн світу погодили запровадження більш жорстких санкції проти росіян і білорусів через повномасштабну війну в Україні.

У п'ятницю, 1 липня, міністри спорту 35 країн підписали спільну заяву з вимогами призупинити членство Росії та Білорусі у спортивних організаціях.

Про це повідомив міністр спорту і туризму Польщі Каміл Бортнічук.

За його словами, нинішніх санкцій проти країн-агресорок недостатньо. Польський міністр наголосив, що війна в Україні все ще триває, тому РФ і Білорусь варто позбавити членства у міжнародних спортивних федераціях.

Крім того, нові санкції стосуватимуться заборони спортивних трансляцій на території країн-агресорок.

"Вимагаємо припинення членства російських та білоруських спортивних організацій у міжнародних федераціях, виключення представників цих країн з керівних органів міжнародних федерацій, а також позбавлення прав на трансляції міжнародних спортивних подій в Росії", - заявив Бортнічук.

Спільну декларацію про запровадження санкцій проти РФ і Білорусі у сфері спорту підписали 25 країн Євросоюзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія. Зазначимо, що документ виішили не підписувати Болгарія, Угорщина та Швейцарія.

Міністри спорту країн-підписантів закликали міжнародну спортивну спільноту продовжувати виявляти солідарність з українським народом, сприяти подальшому функціонуванню та відновленню українського спорту.

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