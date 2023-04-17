Мінмолодьспорту опублікувало список спортсменів РФ і Білорусі, які підтримують війну в Україні

До списку потрапили 23 чинних і колишніх атлетів із країн-агресорок.

Міністерство молоді та спорту України опубліковало список російських та білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні.

Його можна побачити на сайті Мінмолодьспорту.

До списку входять представники спорту країн-агресорок як серед чинних атлетів, так і тих, що вже завершили кар'єру.

Загалом список спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ до України, налічує 23 особи у 18 видах спорту.

Зокрема до списку входять ексфутболіст Роман Широков, ексбоксер Микола Валуєв, ексфігурист Євген Плющенко, ексгімнастка Аліна Кабаєва, яку називають таємною коханкою російського диктатора Володимира Путіна.

Серед чинних спортсменів, які підтримують загарбницьку війну, дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов,

триразовий олімпійський чемпіон в лижких перегонах Олександр Большунов, гімнаст Іван Куляк, який вийшов на нагородження з символом окупантів – літерою "Z" на формі, а також уродженець Сімферополя шахіст Сергій Карякін, якого дискваліфікували за підтримку збройної агресії РФ проти України.

Повний список російських та білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні

Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов

Шахи: Сергій Карякін, Сергій Шипов

Лижні види спорту: Олександр Легков, Олександр Большунов, Олександр Дараковіч, Єгор Сорін

Спортивна гімнастика: Іван Куляк

Фігурне катання: Євген Плющенко

Бокс: Микола Валуєв

Змішані єдиноборства: Олександр Шлеменко

Плавання: Євген Рилов

Велоспорт: Наталія Цилінська

Баскетбол: Максим Риженков

Сучасне п'ятиборство: Михайло Прокопенко

Хокей: Дмитро Басков

Самбо: Юрій Рибак

Художня гімнастика: Аліна Кабаєва

Легка атлетика: Юрій Моїсевич

Дзюдо: Руслан Шарапов

Гандбол: Володимир Конопльов

Пляжний футбол: Михайло Ботников

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховна Рада схвалила персональні санкції проти спортсменів, які підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами РФ.

До підсанкційного списку потрапили 55 російських спортсменів та український футболіст-зрадник Анатолій Тимощук.

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