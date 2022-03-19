Мінспорту закликало українські федерації звертатись до міжнародних з проханням бойкотувати спортсменів країни-агресорки

Мінспорту закликало українські федерації звертатись до міжнародних з проханням бойкотувати спортсменів країни-агресорки

Росія і Білорусь мають бути виключені зі світового спорту.

У п'ятницю, 18 березня, Міністерство молоді і спорту України надіслало циркуляри всім національним федераціям.

Про це повідомив президент волейбольної федерації Михайло Мельник.

У ньому просять звертатись до відповідних міжнародних федерацій з вимогою виключення російського та білоруського спорту з усіх майбутніх спортивних заходів.

Мельник зазначив, що ФВУ ще у перший день війни надіслала листи у ЄКВ та ФІВБ з такими вимогами, але без Білорусі.

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