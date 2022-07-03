Мінус 18 футболістів: Вернидуб влаштував масштабну кадрову чистку у "Кривбасі"

Криворізький "Кривбас" оголосив про припинення співпраці з 18 футболістами.

Клуб із Кривого Рогу залишили: Володимир Заїменко, Денис Балан, Гліб Бухал, Данило Полонський, Денис Васін, Андрій Мостовий, Роман Льопка, Олександр П’ятов, Назар Малиновський, Олексій Збунь, Олександр Горват, Дмитро Чернявський, Євген Павлюк, Артем Гордієнко, Ігор Іровий, Крістіан Іліч, Вагнер Гонсалвез та Іван Семеніхін.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Кривбасу".

"Разом з ними ми пройшли шлях до головної цілі - виходу в УПЛ. Кожен з них зробив свій внесок і, без перебільшення, назавжди увійде до історії криворізького футболу. Одразу 18 футболістів залишають клуб і на це є різні причини. Як спортивні, так і відлуння тієї ситуації, у якій наразі опинилася вся наша країна.

Новий рівень турніру, новий тренер, нові цілі, конкуренція, страх і хвилювання, сімейний фактор, здоров’я та багато іншого. У кожного з гравців своя індивідуальна історія, своє життя та особисті контракти", - йдеться в заяві клубу.

Раніше "Кривбас" підписав шістьох новачків: захисників Віталія Вернидуба та Тимура Стецькова, півзахисників Дмитра Хомченовського, Андрія Понєдєльніка та Тимура Корабліна, а також форварда Дениса Устименка.

За підсумками минулого сезону Першої ліги, який було завершено достроково через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, "Кривбас" виборов путівку до УПЛ.

Нещодавно клуб очолив відомий український фахівець Юрій Вернидуб, який поєднуватиме службу в ЗСУ з тренерською роботою.

Нагадаємо, старт нового сезону УПЛ запланований на 23 серпня. Офіційно про регламент і місце проведення матчів в умовах війни ще не було оголошено.

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