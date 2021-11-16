Мінус двоє: стала відома остаточна заявка збірної України на вирішальний матч відбору до ЧС-2022

У списку присутні 23 виконаців.

Стала відома заявка збірної України на заключний та водночас доленосний виїзний поєдинок відбіркового етапу до Чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Так, тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим внесли до остаточного списку 23 футболістів. Поза складом опинилися двоє виконаців - Віктор Корнієнко та Данило Сікан - (обидва виступають за "Шахтар").

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До вашої уваги повна заявка "синьо-жовтих":

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник;

Захисники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарний, Тимчик, Караваєв, Матвієнко;

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Коваленко;

Нападники: Яремчук, Довбик, Гармаш.

Зазначимо, що матч від Боснією та Герцеговиною і Україною розпочнеться 16 листопада о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.

втратила всі шанси пробитися на світову першість. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

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