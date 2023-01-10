Мінус перешкода для бою за "абсолюта": IBF звільнила Усика від обов'язкового захисту титулу

Організація відкликала свою вимогу до українця провести бій проти Філіпа Хрговича.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) звільнила українського чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика від обов'язкового захисту титулу в поєдинку з хорватом Філіпом Хрговичем.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Раніше Усика зобов'язали провести бій проти обов'язкового претендента за лінією IBF, яким є Хргович. Після цього команда хорватського надважковаговика закликала до якнайшвидшого проведення торгів на бій з українцем.

Однак тепер IBF вирішила відкликати свою вимогу на проведення бою Усика з Хрговичем.

Водночас Всесвітня боксерська асоціація (WBA) раніше призначила британця Даніеля Дюбуа обов'язковим претендентом на бій з українцем.

Тож Усику ще залишається погодити відтермінування цього поєдинку, аби реалізувати свій головний намір – побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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