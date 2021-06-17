Мінус троє: стала відома заявка збірної України на матч Євро-2020 проти Північної Македонії

У списку 23 виконавці.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком визначився з заявкою на гру другого туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії.

Так, на офіційному сайті УАФ з'явився список футболістів української команди, які готуватимуться до зустрічі з балканцями.

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Отже, до списку потрапили 23 виконавці. Пропустять матч з Північною Македонією Олександр Зубков (травма), Денис Попов і Роман Безус. Натомість, повернувся до складу Віктор Циганков, який був поза грою у попередній зустрічі з Нідерландами. Остаточна заявка має такий вигляд:

Воротарі - Гергій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

- Гергій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін; Захисники - Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик;

- Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик; Півзахисники - Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Віктор Циганков;

- Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Віктор Циганков; Нападники - Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик.

Поєдинок Україна - Північна Македонія розпочнеться о 16:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї гри.

Додамо, що ви також можете слідкувати на ТСН Проспорт за усім, що відбувається довколо матчу Україна - Північна Македонія.

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