Мінус вісім гравців: "Баварія" зазнала серйозних втрат перед матчем з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Мінус вісім гравців: "Баварія" зазнала серйозних втрат перед матчем з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Низка футболістів мюнхенського клубу пропустять поєдинок через коронавірус.

Мюнхенська "Баварія" втратила низку гравців перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

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Як повідомляє офіційний сайт чемпіона Німеччини, Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максім Шупо-Мотінг і Мікаель Кюїзонс були відправлені на карантин через те, що безпосередньо контактували з людиною, хворою коронавірусом.

Вище перераховані футболісти приєднались на карантині до Йозуа Кімміха, який раніше вибув зі складу з аналогічної причини.

Крім того, в матчі з киянами "Баварія" не зможе розраховувати на Йосіпа Станішіча і Нікласа Зюле, у яких виявили COVID-19, а також Дайота Упамекано, який відбуває дискваліфікацію.

Поєдинок "Динамо" - "Баварія" відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" в столиці України. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Додамо, що перед очною битвою в Лізі чемпіонів команда Луческу розбила "Чорноморець" (6:1) в УПЛ, а підопічні Юліана Нагельсмана сенсаційно поступилися "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслізі.

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