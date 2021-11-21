Мінус вісім гравців: "Баварія" зазнала серйозних втрат перед матчем з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Низка футболістів мюнхенського клубу пропустять поєдинок через коронавірус.
Мюнхенська "Баварія" втратила низку гравців перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".
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Як повідомляє офіційний сайт чемпіона Німеччини, Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максім Шупо-Мотінг і Мікаель Кюїзонс були відправлені на карантин через те, що безпосередньо контактували з людиною, хворою коронавірусом.
Вище перераховані футболісти приєднались на карантині до Йозуа Кімміха, який раніше вибув зі складу з аналогічної причини.
Крім того, в матчі з киянами "Баварія" не зможе розраховувати на Йосіпа Станішіча і Нікласа Зюле, у яких виявили COVID-19, а також Дайота Упамекано, який відбуває дискваліфікацію.
Поєдинок "Динамо" - "Баварія" відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" в столиці України. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
Додамо, що перед очною битвою в Лізі чемпіонів команда Луческу розбила "Чорноморець" (6:1) в УПЛ, а підопічні Юліана Нагельсмана сенсаційно поступилися "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслізі.
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- Після чотирьох турів "Динамо" з одним балом посідає останню сходинку групи E. "Баварія" (12 очок) достроково гарантувала собі путівку до плейоф.
- Конкурентами киян у боротьбі за євровесну є "Барселона" (6 пунктів) і "Бенфіка" (4 бали). 23 листопада о 22:00 вони зустрінуться в очній битві на "Камп Ноу".
- У матчі 2-го туру ЛЧ, який відбувся 29 вересня в Мюнхені, "Динамо" розгромно програло "Баварії" (0:5).
- Поєдинки заключного шостого туру в квартеті E заплановано на 8 грудня: "Бенфіка" - "Динамо", "Баварія" - "Барселона".