"Мир і любов": зірка "Мілана" побував на аудієнції у Папи (фото)

"Мир і любов": зірка "Мілана" побував на аудієнції у Папи (фото)

Футболіст обмінявся подарунками з главою католицької церкви.

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович зустрівся з Папою Франциском.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Під час аудієнції 40-річний швед подарував понтифіку свою нову автобіографічну книгу за назвою "Адреналін". Також Златан вручив Папі Римському футболку Мілана з 11-м ігровим номером.

"Ця книга - частина моєї історії, вона містить опис мого життя та невелике послання", - сказав Златан.

У відповідь Франциск вручив гравцю "Спорт за словами Папи Франциска" - збірка інтерв'ю, присвячених міркуванням понтифіка на тему спорту.

40-річний швед перебрався до міланського клубу у січні 2020 року.

Цього сезону Ібрагімович провів за "россонері" 14 матчів, забив сім голів і зробив один асист.

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