"Мир і любов": зірка "Мілана" побував на аудієнції у Папи (фото)

Футболіст обмінявся подарунками з главою католицької церкви.
Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович зустрівся з Папою Франциском.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Під час аудієнції 40-річний швед подарував понтифіку свою нову автобіографічну книгу за назвою "Адреналін". Також Златан вручив Папі Римському футболку Мілана з 11-м ігровим номером.
"Ця книга - частина моєї історії, вона містить опис мого життя та невелике послання", - сказав Златан.
Peace and Love @Pontifex_ln pic.twitter.com/Pm6R3jRM1D— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 14, 2021
У відповідь Франциск вручив гравцю "Спорт за словами Папи Франциска" - збірка інтерв'ю, присвячених міркуванням понтифіка на тему спорту.
- 40-річний швед перебрався до міланського клубу у січні 2020 року.
- Цього сезону Ібрагімович провів за "россонері" 14 матчів, забив сім голів і зробив один асист.
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