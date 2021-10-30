Мир у Кропивницькому: "Інгулець" і "Верес" не визначили сильнішого в поєдинку УПЛ

Мир у Кропивницькому: "Інгулець" і "Верес" не визначили сильнішого в поєдинку УПЛ

Команди не потішили уболівальників голами.

Петровський "Інгулець" і рівненський "Верес" зіграли внічию у поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Зустріч на стадіоні "Зірка" в Кроповницькому завершилася без голів - 0:0 .

Варто зазначити, що ближчими до перемоги були гості, але після удару Валерія Кучерова на 9-й хвилині матчу м'яч влучив у стійку. Як підсумок, безгольова нічия.

Інгулець (9 очок) піднявся на 12-те місце в УПЛ. "Верес" з 19 балами йде на сьомій позиції.

У 14-му турі Чемпіонату України "Інгулець" 7 листопада прийме "Дніпро-1", а "Верес" у той же день проведе виїзну зустріч проти "Зорі".

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