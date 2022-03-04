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"Мир Україні! Зупиніть війну": вихід нашої команди на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні (фото)

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"Мир Україні! Зупиніть війну": вихід нашої команди на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні (фото)

facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Увага всього світу була прикута саме до атлетів, які представляють Україну.

У п'ятницю, 4 березня, в Пекіні стартували зимові Паралімпійські ігри-2022. Змагання триватимуть до 13 березня.

Церемонія відкриття відбулася 4 березня на Національному стадіоні у столиці Китаю.

Українську збірну в столиці Піднебесної представлятимуть 29 атлетів - 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів, які будуть змагатись у двох видах спорту - біатлоні та лижних перегонах.

До вашої уваги фотографії виходу української збірної, яку підтримала вся світова спільнота через вторгнення російської армії на територію нашої країни.

"Мир Україні! Зупиніть війну", - підписав фото з церемонія відкриття змагань Національний паралімпійський комітет України.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських Іграх у Пекіні через вторгнення до України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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