"Мир Україні! Зупиніть війну": вихід нашої команди на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні (фото)

"Мир Україні! Зупиніть війну": вихід нашої команди на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні (фото)

Увага всього світу була прикута саме до атлетів, які представляють Україну.

У п'ятницю, 4 березня, в Пекіні стартували зимові Паралімпійські ігри-2022. Змагання триватимуть до 13 березня.

Церемонія відкриття відбулася 4 березня на Національному стадіоні у столиці Китаю.

Українську збірну в столиці Піднебесної представлятимуть 29 атлетів - 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів, які будуть змагатись у двох видах спорту - біатлоні та лижних перегонах.

До вашої уваги фотографії виходу української збірної, яку підтримала вся світова спільнота через вторгнення російської армії на територію нашої країни.

"Мир Україні! Зупиніть війну", - підписав фото з церемонія відкриття змагань Національний паралімпійський комітет України.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських Іграх у Пекіні через вторгнення до України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: