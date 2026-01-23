ТСН у соціальних мережах

Мірчу Луческу екстрено госпіталізували в Бухаресті – ЗМІ

Зараз 80-річний екстренер "Шахтаря" та "Динамо" перебуває під пильним наглядом лікарів.

Мірча Луческу

Мірча Луческу / © ФК Динамо Київ

Головного тренера збірної Румунії Мірчу Луческу екстрено госпіталізовано в Бухаресті.

Як повідомляє ProSport.ro, зараз 80-річний екстренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" перебуває під пильним наглядом лікарів.

Зазначається, що в період зимових свят Луческу перехворів на важку застуду, яка призвела до ускладнень через його давні проблеми з серцем та поважний вік. Спочатку тренер проходив курс інтенсивного лікування, проте стан не покращився, а навпаки – виникли нові ускладнення.

Луческу очолив збірну Румунії в серпні 2024 року. Навесні команда зіграє у плейоф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Для виходу на Мундіаль румунам потрібно спершу обіграти Туреччину, а потім здолати переможця пари Словаччина – Косово.

Луческу вдруге очолює збірну Румунії. Вперше він тренував румунську національну команду на старті своєї тренерської кар'єри – від 1981 до 1986 року.

Попереднім місцем роботи Луческу було київське "Динамо", яке він очолював від літа 2020 до листопада 2023 року. Вже дебютного сезону Мірча виграв з киянами чемпіонат і Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Від 2004 до 2016 року Луческу був головним тренером донецького "Шахтаря". Із "гірниками" румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість – національного кубка, сім – Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.

