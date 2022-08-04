"Місцева влада не робить взагалі нічого": у Різатдінової в Іспанії викрали рюкзак із усіма документами та речі

Зазначимо, що 29-річна спортсменка поїхала до Європу після 24 лютого, коли сталося повномасштабне вторгнення з боку РФ. Колишня гімнастка вивезла у безпечне свого маленького сина Романа.

Про інцидент із пограбуванням Різатдінова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Так, у Ганни розбили скло в автомобілі та вкрали речі та документи. Вона залишила шість пакетів з новими речами для квартири в машині на парковці в людному місці, пішовши у своїх справах. Коли Різатдінова повернулася, то побачила, що заднє скло розбите, а в салоні порожньо.

"Залишила автівку, яку орендувала, на стоянці в людному місті. Багато автівок їздять повз. Коли я повернулась до авто, я була у шоці. Скло було вибито, вкрадено рюкзак з усіма документами, дві валізи і речі, куплені в орендовану квартиру.

Було 6 пакетів з новими речами для квартири. Напевно працювали справжні професіонали, тому що так швидко і так багато речей вкрасти. Далі я поїхала у поліцію, написала заяву. Мене одразу попередили, що навряд чи поліція щось знайде.

Що найбільш цинічне, сьогодні я приїхала на місце злочину, сподіваючись, що знайду хоча б паспорт. І побачила машину, з таким же розбитим заднім склом! Жах! Виходить, що ці злодії працюють щодня! І ніхто з місцевої влади не робить нічого! Потім я поїхала міняти машину. Слава Богу, у мене була повна страховка, і вона покрила всі пошкодження". - сказала Різатдінова.

Раніше розповідалося про те, що Різатдінова поставила на місце хейтерів із РФ.