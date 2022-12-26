"Місія Петракова завершена": збірна України з футболу поїде на наступний збір з новим тренером

Українська асоціація футболу (УАФ) не буде продовжувати контракт із головним тренером збірної України з футболу Олександром Петраковим.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Telegram.

Зазначається, що питання про продовження контракту з Олександром Петраковим не розглядалося на засіданні виконкому УАФ, в той час, як угоди з тренером молодіжної збірної Русланом Ротанем та Сергієм Нагорняком, який очолює юніорську команду, було пролонговано.

"Місія Олександра Петракова у національній команді завершена. Його угода спливає з дня на день, і питання щодо пролонгації не розглядалося на засіданні виконкому минулого тижня. Хоча водночас у молодших командах пролонгували Руслана Ротаня та Сергія Нагорняка", – йдеться у повідомленні.

Петраков очолив збірну України восени 2021 року, його контракт з національною командою розрахований до 31 грудня 2022 року. Під керівництвом Петракова національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плейоф відбору Уельсу.

Ребров став головним тренером "Аль-Айна" влітку 2021 року. Раніше він очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Під керівництвом українця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

У березні 2023 року збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024, де її суперниками будуть Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.

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