"Містер знав про футбол усе": Ребров зворушливо відреагував на смерть Мірчі Луческу

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на смерть легендарного екскерманича донецького «Шахтаря» та київського «Динамо» Мірчі Луческу.

«Вчора не стало Мірчі Луческу. Людини, яка не просто тренувала, а десятиліттями визначала обличчя нашого футболу.

Ми багато років були по різні боки барикад. Наші матчі завжди були принциповими, складними, виснажливими. Але саме в цій запеклій боротьбі народжувалася справжня повага. Я завжди цінував його за неймовірну відданість справі. За те, як він умів бачити в молодих гравцях майбутніх зірок. За те, що мав свій неповторний стиль у футболі і житті.

Містер знав про футбол усе. І навіть коли ми були конкурентами, я відчував, що ця конкуренція робить нас обох сильнішими, а український футбол — якіснішим. Його внесок — це не лише трофеї, це ціла епоха, на якій виросло не одне покоління. Він був сильним суперником і великим професіоналом. Мені бракуватиме наших розмов про гру та тієї особливої енергії, яку він приносив на стадіон.

Спочивайте з миром, Містере. Світла пам’ять», — написав Ребров на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Луческу помер 7 квітня. 80-річний фахівець від кінця березня перебував у лікарні після серцевого нападу.

Останнім місце роботи Луческу була збірна Румунії. Під його керівництвом румуни 26 березня в півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 програли Туреччині (0:1), втративши шанси потрапити на Мундіаль.

29 березня Мірча знепритомнів під час технічної наради перед ранковим тренуванням збірної Румунії за кілька днів до товариського матчу зі Словаччиною. Його екстрено госпіталізували.

Пізніше Луческу було переведено до реанімації, у стані штучної коми, підтримуючи його апаратами.

У легендарного тренера виявили два смертельно небезпечні захворювання серця. Лікарям не вдалося врятувати йому життя.