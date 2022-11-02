Місяць не грав через травму: Зінченко повернувся до тренувань з "Арсеналом" перед матчем Ліги Європи

Олександр може вийти на поле в поєдинку з "Цюрихом".

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко відновив тренування в загальній групі лондонського клубу.

25-річний українець разом з командою готується до матчу заключного туру групового етапу Ліги Європи проти швейцарського "Цюриха".

A welcome sight for Arsenal fans.



Oleksandr Zinchenko back in training at London Colney this afternoon.



[@Dangeorge47] #afc pic.twitter.com/zRVp2OWQKg — afcstuff (@afcstuff) November 2, 2022

До цього Зінченко займався за індивідуальною програмою. Востаннє Сашко виходив на поле 1 жовтня в поєдинку англійської Прем'єр-ліги з "Тоттенгемом". Тоді у лівого захисника "канонірів" стався рецидив травми литкового м'яза. Через це українець не брав участь в останніх 8 матчах лондонців.

Домашній для "гармашів" поєдинок ЛЄ проти "Цюриха" відбудеться в четвер, 3 листопада. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

За тур до кінця групового етапу команда Мікеля Артети з 12 очками очолює свій квартет Ліги Європи та гарантувала собі вихід до плейоф. На другому місці - нідерландський ПСВ (10). Третій - норвезький "Буде-Глімт" (4), четвертий - "Цюрих" (3).

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