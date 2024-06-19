"Мій батько українець, але я зроблю все, аби виграти в України" – півзахисник збірної Словаччини

Батько футболіста Томаша Суслова – українець, який понад 30 років тому емігрував до Словаччини.

Півзахисник збірної Словаччини Томаш Суслов розповів про свої родинні звʼязки з Україною перед матчем другого туру групового етапу Євро-2024 з командою синьо-жовтих.

Про це передає словацьке видання Sport.sk.

Батько футболіста – українець, який понад 30 років тому емігрував до Словаччини.

"Мій батько українець, але я словак, тому я буду боротися за Словаччину і, безумовно, зроблю все можливе, щоб виграти цей матч. Батько однозначно буде вболівати за нас. Деякі члени моєї сім'ї померли, а деякі переїхали до Словаччини, так що там (в Україні) більше моя далека родина", – сказав Суслов.

Нагадаємо, що збірна України встановила антирекорд у матчі з Румунією на Євро-2024. ТСН.ua зібрав найкращі меми, жарти і в'їдливі коментарі про цей матч.

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зустрінеться з командою Словаччини. Напередодні словаки неочікувано здобули перемогу над Бельгією.

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