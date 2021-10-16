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"Мій новий звір": Світоліна похвалилася автомобілем за 160 тисяч доларів

"Мій новий звір": Світоліна похвалилася автомобілем за 160 тисяч доларів

instagram.com/elisvitolina

Найкраща українська тенісистка придбала білий Mercedes-Benz класу G.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка влітку цього року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, зробила собі дорогий подарунок.

27-річна уродженка Одеси купила розкішний позашляховик Mercedes-Benz класу G білого кольору.

"Мій новий звір", - підписала Еліна фото елітної автівки в сторіз Instagram.

Зазначимо, що стартова вартість такої моделі становить від 160 тисяч доларів (понад 4 мільйони гривень).

© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina

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