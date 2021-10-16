"Мій новий звір": Світоліна похвалилася автомобілем за 160 тисяч доларів

Найкраща українська тенісистка придбала білий Mercedes-Benz класу G.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка влітку цього року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, зробила собі дорогий подарунок.
27-річна уродженка Одеси купила розкішний позашляховик Mercedes-Benz класу G білого кольору.
"Мій новий звір", - підписала Еліна фото елітної автівки в сторіз Instagram.
Зазначимо, що стартова вартість такої моделі становить від 160 тисяч доларів (понад 4 мільйони гривень).
- У поточному сезоні Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго (США), а також завоювала "бронзу" Олімпійських ігор-2020 в Токіо.
- У 2021 році Еліна заробила 1,2 млн доларів призових. Всього за кар'єру вона виграла 21 млн доларів.
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