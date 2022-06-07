"Миючись херсонською водою, ви вмиваєтеся кров'ю дітей України": дружина Усика присоромила кримчан

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика вкотре звернулася до жителів Криму, які підтримують російських окупантів.

Катерина Усик, яка від початку повномасштабного російського вторгнення розповідає світові про звірства загарбників із РФ, присоромила жителів Криму.

Дружина зіркового боксера наголосила, що кримчани, які купують продукцію з окупованих Росією територій, також стають співучасниками військових злочинів країни-агресорки.

"Пам'ятайте, кримчани! Насолоджуючись полуничкою і радіючи дешевим цінам, ви бруднитеся українською кров'ю. Миючись херсонською водою, ви вмиваєтеся кров'ю дітей України. Ще раз, бумеранг ніхто не скасовував.

Я вірю, що за все треба буде відповісти. Ви все знаєте. Знаєте, що нас убивають. Кожна людина, яка підтримує вбивство українця - буде покарана. Не нами. Богом. Ви перетворили наші життя на порожню яму, до якої самі й потрапите", - написала Катерина на своїй сторінці в Instagram.

Раніше ТСН Проспорт писав, що дружина Усика відреагувала на воєнні злочини росіян на окупованій Херсонщині.

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