Між командами Усика і Ф'юрі виникла суперечка напередодні бою-реваншу: що стало причиною

Між командами володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександра Усика та ексчемпіона Тайсона Ф'юрі виникла суперечка напередодні бою-реваншу.

Як повідомляє Sky Sports, до неї призвело те, що один із суддів – американець Фернандо Барбоса, який повинен був працювати на поєдинку, захворів.

Йому на заміну до Ер-Ріяда прилетять Стів Вайсфельд та Ігнасіо Роблес. Команди Усика і Ф'юрі розділилися у думках щодо того, хто ж з них повинен судити бій.

Промоутер британського боксера Френк Воррен запропонував вирішити це питання підкиданням монетки.

"Один із трьох суддів захворів. Є двоє резервних, обидва прилітають, і ми повинні визначитися, хто з них буде. Ми хочемо одного з них, а інший табір хоче іншого, тому я запропонував нам підкинути монетку.

Це питання буде врегульовано. Ми використаємо здоровий глузд, насправді обидва табори є дуже, дуже професійними і знають, що вони повинні робити", – сказав Воррен.

Раніше повідомлялося, що штучний інтелект судитиме реванш Усик – Ф'юрі. Однак це буде просто новаторський експеримент, який ніяк не вплине на офіційні результати поєдинку.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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