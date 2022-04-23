"Між нашими народами прірва": Цуренко відповіла російському тенісисту, який назвав усунення від Wimbledon безглуздим

"Між нашими народами прірва": Цуренко відповіла російському тенісисту, який назвав усунення від Wimbledon безглуздим

Українська тенісистка Леся Цуренко відреагувала на заяву російського тенісиста Андрія Рубльова про беззмістовність відсторонення спортсменів із РФ і Білорусі.

Цуренко зізналася, що тільки після початку повномасштабної війни змогла усвідомити усю різницю між українцями та росіянами.

"Цю людину не цікавить, що відбувається у її власній країні. Взагалі. Його також не цікавить, що відбувається у сусідній країні. Вражає.

Яка ж між нашими державами та народами прірва, яку я так давно не помічала! Я так жалкую про це. Я була сліпа", – написала тенісистка на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що експерша ракетка України Олександр Долгополов висловився про відсторонення тенісистів із РФ і Білорусі від Wimbledon-2022.

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