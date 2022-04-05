"Між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття": Роман Зозуля продовжує допомагати ЗСУ

"Між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття": Роман Зозуля продовжує допомагати ЗСУ

Футболіст передав тисячу аптечок українцям, які зараз воюють на передовій.

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля продовжує забезпечувати українську армію усім необхідним під час війни з російськими загарбниками.

Цього разу 32-річний футболіст спільно з ексочільником МОЗ Максимом Степановим передав бійцям ЗСУ на передову тисячу аптечок, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Чергова партія першої медичної допомоги вже вирушила до наших бійців на передову. Щиро дякую Максиму Степанову за 1000 життєво необхідних аптечок для наших воїнів.

Сьогодні всі українці подібні до бджіл, які невпинно працюють на благо свого вулика. Ми всі єдині в прагненні перемоги. Ми всі єдині в прагненні помсти за полеглих Героїв і закатованих мирних жителів.

І поки ми оплакуємо страшні звірства, скоєні рашистами в українських містах, родичі орків оплакують мікрохвильовки і золото, яке до них так і не доїхало. Це вкотре підтверджує, що між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття. Ми обов’язково переможемо, бо кожен з нас вкладає в цю перемогу душу, сили і життя", - написав Зозуля.

Чергова партія першої медичної допомоги вже відправилась до наших бійців на передову. Щиро дякую Максим Степанов за... Опубліковано Романом Зозулею Вівторок, 5 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що Роман Зозуля з допомогою волонтерів зібрав бронежилети та каски для українських захисників.

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