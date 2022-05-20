Міжнародна федерація баскетболу відсторонила збірну Росії від Чемпіонату Європи-2022

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила рішення про заборону російській збірній взяти участь у континентальній першості 2022 року.
Російські баскетболісти відсторонені від престижного турніру через повномасштабну війну, яку кремлівський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України.
Про це повідомляє ФІБА.
На Чемпіонаті Європи-2022 команду країни-агресорки замінить Чорногорія, яка має найкраще співвідношення перемог та поразок.
Континентальна першість з баскетболу відбудеться від 1 до 18 вересня в грузинській столиці Тбілісі.
Раніше ФІБА відсторонила російські та білоруські команди від від відбіркових матчів чемпіонату світу-2023, ЧС-2022 серед жінок U17, жіночого ЧС-2022 та національних командних змагань FIBA 3x3.
Нагадаємо, що відома американська баскетболістка Брітні Грайнер продовжує перебувати під арештом у Росії. В лютому її затримали в Підмосков'ї за підозрою у перевезенні наркотиків.
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