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Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна та його друга-олігарха від усіх займаних посад

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Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна та його друга-олігарха від усіх займаних посад

Associated Press

Спортивна спільнота продовжила карати агресора.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації.

Про це повідомляється на офіційному сайті IJF.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо відмінила всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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