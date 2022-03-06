Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна та його друга-олігарха від усіх займаних посад

Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна та його друга-олігарха від усіх займаних посад

Спортивна спільнота продовжила карати агресора.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації.

Про це повідомляється на офіційному сайті IJF.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо відмінила всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.