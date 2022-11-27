Міжнародна федерація фехтування подовжила відсторонення спортсменів країн-агресорок

Росіяни і білоруси залишаться без міжнародних змагань щонайменше до березня 2023 року.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) подовжила відсторонення росіян та білорусів від турнірів під своєю егідою.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook.

Наступний розгляд питання щодо того, чи допускати спортсменів країн-агресорок до міжнародних змагань, відбудеться в березні наступного року на позачерговому конгресі.

"Російські та білоруські спортсмени залишаються відстороненими від міжннародних змагань. Конгрес FIE, який відбувся сьогодні, 26 листопада, у Лозанні, ухвалив рішення відкласти розгляд питання щодо російських та білоруських спортсменів до березня 2023 року", – йдеться в пості Національної федерації фехтування України.

Нагадаємо, російських і білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. На початку червня російські спортсмени звернулися до FIE з вимогою дозволити їм виступати в нейтральному статусі, але отримали відмову.

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