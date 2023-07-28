Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
2199
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу

Ольга Харлан / Фото: Devin Manky / #BizziTeam / Фото: facebook.com/fie.org

Тепер Ольга зможе виступити у командному турнірі на ЧС з фехтування.

Виконком Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан на чемпіонаті світу-2023 з фехтування, який триває в Мілані.

Про це повідомляє видання La Repubblica.

Зазначається, що Харлан мала право не тиснути руку росіянці Анні Смірновій згідно з чинним на турнірі COVID-протоколом. У федерації розцінили жест українки зі шпагою наприкінці поєдинку як вітання.

Таким чином, Ольга не порушила регламент змагань. Міжнародна федерація фехтування скасувала "чорну картку" українки, тож вона зможе виступити у командному турнірі на ЧС, який відбудеться 29 липня. Додамо, що росіяни і білоруси не допущені до командного турніру.

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування. Федерація фехтування України збиралася оскаржувати дискваліфікацію Харлан.

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду.

Організатори турніру виключили українку зі змагань через відсутність "прояву поваги" до спортсменки з держави-терористки, яка виступала в нейтральному статусі. ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу.

Ольга у відеозверненні емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією. Також Харлан назвала винних у її дискваліфікації на ЧС з фехтування.

Після гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Скандал із Харлан і росіянкою: МОК не змовчав

Скандал із Харлан і росіянкою: МОК не змовчав

Читайте також:

"Зберегла честь": Володимир Кличко потужно відреагував на скандал з дискваліфікацією Харлан

"Провокація": міністр спорту прокоментував дискваліфікацію Харлан за відмову потиснути руку росіянці

"Російські гроші кров'ю не пахнуть?": у Мережі відреагували на усунення Харлан з ЧС з фехтування

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2199
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація