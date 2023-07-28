Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу

Тепер Ольга зможе виступити у командному турнірі на ЧС з фехтування.

Виконком Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан на чемпіонаті світу-2023 з фехтування, який триває в Мілані.

Про це повідомляє видання La Repubblica.

Зазначається, що Харлан мала право не тиснути руку росіянці Анні Смірновій згідно з чинним на турнірі COVID-протоколом. У федерації розцінили жест українки зі шпагою наприкінці поєдинку як вітання.

Таким чином, Ольга не порушила регламент змагань. Міжнародна федерація фехтування скасувала "чорну картку" українки, тож вона зможе виступити у командному турнірі на ЧС, який відбудеться 29 липня. Додамо, що росіяни і білоруси не допущені до командного турніру.

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування. Федерація фехтування України збиралася оскаржувати дискваліфікацію Харлан.

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду.

Організатори турніру виключили українку зі змагань через відсутність "прояву поваги" до спортсменки з держави-терористки, яка виступала в нейтральному статусі. ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу.

Ольга у відеозверненні емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією. Також Харлан назвала винних у її дискваліфікації на ЧС з фехтування.

Після гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Скандал із Харлан і росіянкою: МОК не змовчав

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