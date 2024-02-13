Міжнародна федерація хокею подовжила відсторонення Росії та Білорусі: що це означає для України

Міжнародна федерація хокею (IIHF) подовжила відсторонення Росії та Білорусі від турнірів під своєю егідою щонайменше до кінця сезону-2024/25 через повномасштабну війну в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Це означає, що збірні держав-агресорок пропустять чемпіонат світу-2024.

Також команду Білорусі не допустили до відбору на Олімпіаду-2026, де однією з її суперниць у фінальному раунді повинна була стати збірна України.

Нещодавно "синьо-жовті" виграли прекваліфікаційний турнір і вийшли до вирішальної стадії відбору Олімпійських ігор-2026, де опонентами нашої команди повинні були стати Словаччина, Білорусь і Казахстан.

Однак через відсторонення Білорусі українці отримають замість неї іншого суперника. Ймовірно, це буде Угорщина, яка є найрейтинговішою збірною серед команд, що вибули з кваліфікації. Для виходу на Олімпіаду українській збірній потрібно посідати у квартеті перше місце.

Зазначимо, що для РФ та Білорусі це вже третє відсторонення від виступів на міжнародних турнірах з хокею. Рішення щодо участі країн-агресорок у сезоні-2025/26 буде ухвалене у травні 2025 року перед щорічним конгресом IIHF.

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