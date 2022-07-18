Міжнародна федерація лижного спорту подовжила "бан" росіянам і білорусам

Перед проведенням засідання FIS Федерація лижного спорту України (ФЛСУ) вчергове звернулася до її керівництва з проханням подовжити відсторонення спортсменів із країн-агресорок, а також призупинити членство російських і білоруських національних федерацій та діяльність усіх офіційних осіб, що їх представляють.

Як повідомляє ФЛСУ, Міжнародна федерація лижного спорту подовжила відсторонення росіян і білорусів у змаганнях під своєю егідою.

"На черговому засіданні Рада FIS продовжила бан, тобто заборону участі в змаганнях за межами державних кордонів, російських та білоруських спортсменів на період літнього сезону. Повторно розгляд цього питання відбудеться восени й залежатиме від ситуації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України Міжнародна федерація лижного спорту усунула росіян і білорусів від міжнародних змагань. Також FIS скасувала всі етапи Кубка світу, які мали відбутися в сезоні-2021/22 на території Росії.

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