Міжнародна федерація скелелазіння усунула від змагань спортсменів з Росії та Білорусі

Міжнародна федерація скелелазіння усунула від змагань спортсменів з Росії та Білорусі

Чергові санкції проти російського та білоруського спорту після вторгнення в Україну.

Міжнародна федерація спортивного скелелазіння (IFSC) ухвалила рішення про відсторонення російських і білоруських спортсменів від усіх змагань через розв'язану РФ війну в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

“Генеральна асамблея обговорила питання війни в Україні і статус національних федерацій Білорусі та Росії. Було ухвалено рішення посилити чинні бмеження, вже накладені на дві національні федерації, і перейти до призупинення їх членства.

Згодом Виконавчій раді було доручено постійно оцінювати ситуацію і розглядати питання про скасування призупинення, коли дозволять обставини”, - йдеться в заяві IFSC.

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