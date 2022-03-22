Міжнародна федерація скелелазіння усунула від змагань спортсменів з Росії та Білорусі

Чергові санкції проти російського та білоруського спорту після вторгнення в Україну.
Міжнародна федерація спортивного скелелазіння (IFSC) ухвалила рішення про відсторонення російських і білоруських спортсменів від усіх змагань через розв'язану РФ війну в Україні.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
“Генеральна асамблея обговорила питання війни в Україні і статус національних федерацій Білорусі та Росії. Було ухвалено рішення посилити чинні бмеження, вже накладені на дві національні федерації, і перейти до призупинення їх членства.
Згодом Виконавчій раді було доручено постійно оцінювати ситуацію і розглядати питання про скасування призупинення, коли дозволять обставини”, - йдеться в заяві IFSC.
Читайте також:
Легенда світового боксу підтримав братів Кличків у боротьбі за Україну (відео)
Тренер клубу УПЛ продає медаль за перемогу в Кубку УЄФА, щоб допомогти ЗСУ
Ломаченко відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу та залишиться захищати Україну