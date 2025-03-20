Міжнародний олімпійський комітет уперше в історії очолила жінка: хто вона

Керсті Ковентрі стала новою головою Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Відповідне рішення було ухвалене на 144-й сесії МОК у Греції. 41-річну зімбабвійку обрали президенткою організації під час голосування в першому раунді, вона отримала понад 50% голосів.

Ковентрі – перша в історії жінка, яка очолила МОК. Також уперше на посаду голови організації було обрано представницю Африки.

24 червня 2025 року Ковентрі замінить на цій посаді Томаса Баха, який очолював організацію від вересня 2013 року.

У боротьбі за посаду голови МОК Ковентрі випередила шістьох кандидатів.

Кандидати на посаду президента МОК:

Принц Фейсал Аль-Хусейн – (Йорданія) – принц Йорданії, член виконкому МОК

Себастьян Коу (Велика Британія) – президент World Athletics та дворазовий олімпійський чемпіон

Керсті Ковентрі (Зімбабве) – дворазова олімпійська чемпіонка, член виконкому МОК

Юхан Еліаш (Швеція) – президент Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду

Давид Лапартьєн (Франція) – президент Міжнародного союзу велосипедистів та НОК Франції

Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія) – віцепрезидент МОК

Морінарі Ватанабе (Японія) – президент Міжнародної федерації гімнастики

Під час спортивної кар'єри Керсті виграла 7 медалей Олімпійських ігор у плаванні, дві з яких – золоті. Також вона є восьмиразовою призеркою чемпіонатів світу.

Останні 5 років Ковентрі була міністеркою у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве. Від 2012-го вона є членкинею Міжнародного олімпійського комітету, а від 2023-го входить до Виконкому організації.

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