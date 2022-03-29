Міжнародний союз біатлоністів офіційно призупинив членство Росії та Білорусі в організації

IBU ухвалив жорстке рішення проти окупантів.
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) припинив членство Союзу біатлоністів Росії (СБР) і Білоруської федерації біатлону (БФБ) через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.
"Обидві федерації порушили гуманітарні зобов'язання членів відповідно до конституції IBU. Подібні порушення завдають шкоди репутації IBU та всьому біатлону, а їх активне членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх конституційних принципів та цілей.
Виконком продовжуватиме стежити за ситуацією та готове переглянути рішення у разі зміни обставин.
Також рішення буде розглянуте Конгресом IBU на засіданні 15-19 вересня 2022 року, якщо його раніше не скасує Виконком, - йдеться в офіційній заяві IBU.
Раніше IBU ухвалив рішення про усунення російських та білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань під егідою організації.
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