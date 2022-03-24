Міжнародний союз біатлоністів зібрав кошти для українців, які постраждали від війни

Міжнародний союз біатлоністів зібрав кошти для українців, які постраждали від війни

На допомогу Україні пожертвували понад 20 тисяч доларів.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) завершив збору коштів для допомоги українцям, які постраждали від війни з російськими окупантами.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Збір коштів на допомогу людям в Україні наразі завершено визначними зусиллями біатлонної родини.

По 20 березня 2022 року в фейсбуці було пожертвувано понад 20 000 євро. Усі пожертви тепер будуть передані безпосередньо місцевому фонду під назвою "Здоров’я українського народу", який спеціалізується на наданні медицини та медичних послуг людям, постраждалим від війни в Україні.

У додатку Active Giving понад 600 учасників сформували команду «Біатлон для України», спаливши 1 500 000 ккал і подолавши 30 700 км. Це перетворюється на 36 416,5 балів, що дорівнює додатковим 3 641 євро.

Дякуємо всім, хто долучився до допомоги людям в Україні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Емполі", який виступає в елітному дивізіоні Італії, вирішив підтримати український народ у боротьбі з російськими окупантами.

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