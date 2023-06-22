Міжнародну федерацію, яка принижувала Україну та повернула Росію до змагань, виключили зі складу МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно виключив зі свого складу Міжнародну федерацію боксу (IBA), яку очолює скандальний російський функціонер Умар Кремльов.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету МОК.

Виконавча рада МОК дійшла висновку, що IBA не виконала умови, які були поставлені перед нею. За виключення проросійської організації проголосували 69 членів Міжнародного олімпійського комітету, проти – лише один.

Також організація рекомендувала залишити бокс у програмі наступних літніх Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі.

Додамо, що Кремльов є соратником диктатора РФ Володимира Путіна та обіймає посаду президента IBA від грудня 2020 року, раніше він очолював Федерацію боксу Росії. Торік у жовтні Міжнародна федерація боксу повернула до змагань спортсменів із РФ та Білорусі, дозволивши їм виступати під прапорами держав-агресорок. Також до змагань допустили і російських та білоруських офіційних осіб, зокрема суддів.

Раніше IBA заборонила збірній України виступати на юнацькому чемпіонаті Європи-2022 під національним прапором, змусивши наших боксерів змагатися винятково під прапором IBA. Через це українці влаштували протест і взагалі відмовилися виходити в ринг. Після гучного скандалу юніорська збірна України з боксу ухвалила рішення негайно залишити континентальну першість.

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