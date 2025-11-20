Міжконтинентальний плейоф відбору на ЧС-2026: результати жеребкування, турнірна сітка

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

У четвер, 20 листопада, у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування міжконтинентального плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Участь у ньому взяли шість збірних, які не змогли здобути прямі путівки через відбіркові турніри на своїх континентах. Це Ірак, ДР Конго, Ямайка, Суринам, Болівія та Нова Каледонія.

Шість учасників міжконтинентального плейоф були розділені на дві сітки: сіяні стартують одразу з фіналу, несіяні – з півфіналу.

Ірак і ДР Конго завдяки вищим місцям у рейтингу ФІФА отримали статус сіяних і автоматично потрапили до фіналу міжконтинентального плейоф. Ямайка, Суринам, Болівія і Нова Каледонія – несіяні, тому стартуватимуть з півфіналу.

Результати жеребкування міжконтинентального плейоф відбору ЧС-2026

Шлях 1: Нова Каледонія / Ямайка – ДР Конго

Шлях 2: Болівія / Суринам – Ірак

Матчі міжконтинентального плейоф відбору на Мундіаль відбудуться в березні 2026 року в двох містах Мексики: Гвадалахарі та Монтерреї.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 відбудеться 5 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі можливі суперники збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026.